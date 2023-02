Docente aggredisce preside | da lunedì a scuola arriva un supplente Genitori e alunni | “Crollo psicologico e comportamenti insoliti”

...tra lui e il. Come informa Leggo, ora quest'ultimo rischia il licenziamento in tronco. L'episodio è avvenuto nei corridoio della scuola media Mira Taglio (Venezia). Professoreil ...sospeso, a rischio licenziamento A quanto risulta il professore è stato sospeso, ma ora rischia seriamente il licenziamento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

Gli episodi recentemente balzati agli onori della cronaca – insegnanti presi a pistolettate, colpiti con zaini – riportano drammaticamente in auge un problema ormai da tempo diventato cruciale: il pro ...Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione, prende posizione in merito ai tanti casi di violenza nelle scuole emersi in questi giorni e in particolare al caso della ...