Diffidati Roma-Empoli | i giallorossi a rischio squalifica in vista del Lecce

(Di sabato 4 febbraio 2023) La, dopo la clamorosa e deludente eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano della Cremonese, vuole subito rialzare la testa contro l’, nel match dell’Olimpico valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Isono in piena lotta per la qualificazioni alla Champions League, ma dovranno fare attenzione ai cartellini gialli. Indel prossimo impegno contro il, infatti, nella lista deidei capitolini figurano ben quattro calciatori che, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare la sfida del Via Del Mare: si tratta di Chris Smalling, Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo. SportFace.

Probabili formazioni d(3 - 4 - 2 - 1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 59 ... Squalificati: nessuno: Cristante, Mancini, Smalling, Zaniolo Indisponibili: Darboe, ...Spezia - NapoliIl difensore azzurro Kim Min - jae è l'unico diffidato in casa azzurra e dunque in caso di cartellino giallo contro lo Spezia salterebbe la successiva partita in casa contro ...

ROMA - Mourinho recupera Abraham, tra l'altro già in campo in Coppa Italia mercoledì con la Cremonese. L'inglese giocherà dall'inizio sostenuto da Pellegrini e Dybala che saranno i trequartisti. Out S ...