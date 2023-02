Diciottenne compra il primo biglietto della lotteria della sua vita e diventa milionaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Baciata dalla fortuna già a 18 anni. È successo a una ragazza dell’Ontario, in Canada, che ha vinto 48 milioni di dollari canadesi (circa 33,2 milioni di euro)ndo ilsua. Juliette Lamour – scrive la Bbc – non ha però perso la testa. Anzi, ha assicurato che investirà con cura questo capitale, piovutole addosso come una valanga, affidandosi a un consulente finanziario, che ha subito ribattezzato Dad (papà). Niente pazza gioia per lei, ma un percorso universitario perre medico senza doversi indebitare per pagarsi gli studi. “Piangevo. Lacrime di gioia ovviamente”, ha confidato la ragazza di Sault Ste. Marie in un’intervista alla Ontario Lottery and Gaming ...