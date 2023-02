Di Maio di nuovo in ginocchio dalla Meloni | “Lavora bene” Ma lei lo stronca | “Io non vado sul balcone”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Prima quella pagella “dieci e lode” sulla politica estera, affidata al Foglio, ora la promozione più generale, da parte di Luigi Di, per il governo, con l’orecchio ad eventuali novità sulla sua nomina a delegato Ue per il Gas in Golfo Persico, su cui il parere favorevole dell’esecutivo è determinante. In una intervista rilasciata al “fido” Emilio Carelli, nell’ambito del Sustainability Forum di Fortune Italia, l’ex ministro degli Esteri parla delle sue “sfide future”, ma non solo. Anche del governo, che “stando”. Di, la poltrona Ue e la “sponda” della“Posso dire che c’è tanta vita dopo…”, ha spiegato Di, facendo riferimento al “dopo disastro elettorale“, ma che a quanto pare non lo ha convinto a ...