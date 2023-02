Difa il capitano perché ha la pagella migliore di tutti", rivelò una volta il tecnico. Il Napoli ha un'autostrada libera verso lo, chi vuole toccare ferro lo tocchi, ma Spalletti ...... parliamo del capitanoInsigne, campione d'europa in carica con la nazionale di Roberto Mancini, oggi volato in Canada nel Toronto F. C.; lui ha sempre sognato di vincere locon la ...

Di Lorenzo: "Scudetto Grandissima opportunità. La fascia Ecco la cosa che mi ha reso più contento.... Tutto Napoli

Di Lorenzo: «Scudetto Sarei falso a dire che non abbiamo una grandissima opportunità quest'anno» - ilNapolista IlNapolista

Napoli, Di Lorenzo: "Scudetto Lo spogliatoio sa che manca tantissimo" Fcinternews.it

Di Lorenzo: "Scudetto Responsabilità verso i napoletani! Spalletti m'ha scelto capitano, un gesto dei compagni mi ha ... CalcioNapoli24

VIDEO Di Lorenzo: “Scudetto Non molleremo neanche un centimetro!” CalcioNapoli1926.it

ForzAzzurri.net - Lega Serie A - Di Lorenzo: "Scudetto Un'occasione. L'umore della città dipende da noi". Le parole del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, sui ...NAPOLI - Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il Napoli è a caccia di un altro record, ovvero quello delle vittorie consecutive in casa che appartiene agli azzurri dell'ultimo tricolore. La formazion ...