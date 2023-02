Di cosa dovrebbero occuparsi Fagnani al veleno | chi attacca

(Di sabato 4 febbraio 2023) La co-conduttrice nella seconda serata del Festival di Sanremo Francescaè pronta per andare all'Ariston. In un'intervista al Corriere della Sera la giornalista di "Belve" svela che il compagno Enrico Mentana non la raggiungerà: "Conduce quel programma minore che si chiama tg" eFratelli d'Italia sul caso scoppiato contro il cantante Rosa Chemical. Il dito puntato è su Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d'Italia, che si è detta preoccupata per la piega gender fluid che ha preso Sanremo: "Io sono per l'allargamento e mai per la compressione di tutti i diritti; trovo che chiunque voglia portare nelle proprie canzoni il modo di vivere la sua sessualità non dovrebbe spaventare nessuno. Detto questo, bisognerebbe che i politici - affonda la giornalista soprattutto quelli importanti di questo governo, si occupassero magari delle ...

...acqua e grandi opere come finestre per leggere il mondo contemporaneo Le piccole storie... Quindi intervenire sulla natura non è di per s unanegativa, ma dovremmo pensare a chi e a ...A maggior ragione per l'incoronazione di Carlo III le cose nonessere diverse: la prima uscita sul balcone del nuovo sovrano ha un valore simbolico. Le persone che saranno accanto a lui ...

Sanremo 2023, la Fagnani attacca FdI: "Di cosa dovrebbero occuparsi" Liberoquotidiano.it

Sanremo, Francesca Fagnani contro FdI: Ecco di cosa dovrebbero occuparsi Affaritaliani.it

Francesca Fagnani: «I politici contro Rosa Chemical Dovrebbero occuparsi di bollette. Io e Mentana Una... Corriere della Sera

Sanremo 2023, Fagnani al veleno: "Di cosa dovrebbero occuparsi" Il Tempo

Lo sfogo fa il giro del web: “Ecco cosa dovrebbe fare la sinistra”. La7

"Non siamo soddisfatti. E' un buon punto che però ci teniamo stretti", esordisce Frederik Sorensen al microfono di AM Terni Television dopo Cosenza-Ternana. Cosa ti ..."Spiace doverci ripetere, ma siccome a Palazzo Gentili la mano destra non sa cosa fa quella sinistra - e vista la composizione politica della maggioranza è proprio il caso di dirlo! - dobbiamo risvegl ...