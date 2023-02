Derby Inter-Milan | la probabile formazione di Inzaghi | VIDEO

(Di sabato 4 febbraio 2023) Nel posticipo della 21ª giornata di Serie A,si sfidano neldio. Per la prima volta in stagione, Simoneavrà tutti i giocatori a disposizione

La squadra di Mourinho vince e sale a 40 punti, con l', che deve giocare il, e lascia il suo marchio di fabbrica: i calci piazzati. Stavolta da due angoli arrivano le due reti di Ibanez e ...Apre Ibanez, raddoppia Abraham e i giallorossi, in attesa deldi Milano, possono agganciare l'a 40 punti al secondo posto in classifica. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano ...

Inter-Milan, le probabili formazioni del derby, le ultime notizie Corriere della Sera

Bergomi: "Il derby è la gara più importante dell'anno. Supercoppa L'Inter deve resettare tutto,... Fcinternews.it

Inter, si ferma Correa: l'argentino salta il derby Fantacalcio ®

Verso Inter-Milan, risentimento muscolare per Correa: salta il derby Milan News

Inter-Milan UFFICIALE, infortunio in attacco: salta il derby CalcioMercato.it

Non ce l'ha fatta, l'Empoli, contro una Roma protagonista di una partenza razzo. Due gol su calcio piazzato in avvio valgono tre punti alla Roma che batte 2-0 l'Empoli all'Olimpico. Apre Ibanez, raddo ...Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, alla vigilia del derby contro il Milan è intervenuto in conferenza stampa ...