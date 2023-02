Decision To Leave | Park Chan-wook firma un capolavoro | teso tra noir e mélo romantico

(Di sabato 4 febbraio 2023) “Negli ultimi 402 giorni non ho pensato che a te”: così dice, trascorse ormai due ore di film, il detective Hae-joon (Hae-il) alla sospettata Seo-rae (la Tang Wei di Lussuria), ossessione che lo perseguita dal primo minuto diTo, l’ultimo lavoro di, vincitore di un meritato premio della regia a Cannes 2022. Il grande regista coreano mette da parte l’alto tasso di violenza che ha segnato i titoli più celebri della sua carriera come Old Boy e Lady Vendetta per costruire un rompicapo dallo stile visivo prezioso e ricercato, unnutrito di un romanticismo insieme sfrenato e compresso, dal quale tracima un desiderio continuamente rinviato e dolorosamente inappagato, a segnare un’opera in cui il mistero della passione amorosa è ...

I due film più interessanti attualmente in sala e un titolo in streaming da non perdere. Ecco cosa guardare questo fine settimana