De Sciglio fischi e insulti | “Spione” | ma i tifosi della Juve sono veramente così?

Leggi su napolipiu

(Di sabato 4 febbraio 2023) Mattia Deè statoato daintus presenti all’Allianz Stadium per la sfida di Coppa Italia con la Lazio. Lantus ha vinto 1-0 contro la Lazio nell’ottavo di finale di Coppa Italia e si è qualificata per le semifinali. Ma durante la partita e precisamente al minuto 88 c’è stato un episodiobrutto. Allegri decide di far entrare Mattia Deal posto di Juan Cuadrado, a quel punto scattanori per il giocatore italiano. La motivazione è presto trovata, come si legge e si è letto anche in passato sui social, Deviene accusato di aver fatto la spia con gli inquirenti per la cosiddetta manovra stipendi. Deè stato ...