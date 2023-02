De Masi | “Un governo a misura di ricchi Chi non ha soldi è perduto”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 4 febbraio 2023) In Europa il 32% dei decessi per tumore è associato a povertà e bassa istruzione. E un numero crescente di famiglie italiane rinuncia alle cure per motivi economici. Professore Domenico De, sociologo del Lavoro, che ne pensa? “Mi meraviglio della sua meraviglia. Sa quanto tempo ci vuole per avere una lastra presso la Usl? nel migliore dei casi se ne vanno due mesi. In quei due mesi uno è morto se ha il cancro. Dalla povertà, dalle classi sociali di appartenenza dipende tutto. Quanti anni si campa, come si campa, in quale casa, in quale scuola si studierà, se si studierà o meno, tutto. Chi è ciascuno di noi e cosa farà dipende dalla classe sociale di appartenenza. Anche il tumore e la morte. Questoattuale non ha una visione di classe della società. Il problema è che non ce l’ha neppure la sinistra. Ma questosi ...