Davide e Golia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Comincia il ritorno del periodo di fuoco di Stadium Mirandola, che dopo averle accolte in casa, si trova ora ad essere ospitata dalle tre formazioni d’acciaio del centro Italia partendo da Abba Pineto, al momento seconda in campionato dietro a Vigilar Fano. La squadra della provincia di Teramo (qualificata per la final four di Coppa Italia Serie A3) ha dei chiari obiettivi di promozione, come confermato dai nomi che registrano a referto: della formazione data per titolare al PalaSimoncelli, infatti, solo i due giocatori di posto 3 non hanno a curriculum stagioni in A1/SuperLega o A2.I nomi che più saltano all’occhio nei quattordici della panchina biancazzurra è di sicuro il dinamico duo della diagonale principale: il palleggiatore Paris è ormai alla sua dodicesima stagione da professionista, con esperienze nei massimi campionati di Grecia ed Emirati Arabi, a cui si aggiungono, tra gli ...