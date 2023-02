D' Amato inchiodato dagli screenshot | elogi a Rocca prima della campagna

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 febbraio 2023) C'è stato un tempo in cui Alessio D'e Francescoandavano d'amore e d'accordo e quest'ultimo, da presidente internazionaleCroce Rossa, riceveva dall'assessore regionale alla Sanità complimenti e attestati di stima. Ma una volta sceso in campo nella corsa per la carica di governatore del Lazio, D'sembra avere improvvisamente cambiato idea sulle qualità professionali dell'avversario. «smetta di attribuirsi l'immagine di grande manager, nella gestione di Croce Rossa solo ombre», ha twittato ieri il politico rilanciando un articolo di un sito internet che attribuisce a«una gestione che non sembrerebbe eccellere per trasparenza». E così, complice la memoria imperitura del web gioco facile ha avuto il competitor a tirare fuori gli altri post, risalenti a ...