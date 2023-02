Dall’energia alla Sanità Le tante trappole dell’Autonomia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 4 febbraio 2023) Nella lunga lista delle competenze che le Regioni, con il progetto di Autonomia differenziata della Lega, possono chiedere allo Stato di gestire rientrano anche “la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Le Regioni potranno decidere le procedure di Via, le valutazioni di impatto ambientale, se autorizzare nuove ricerche ed esplorazioni, e anche se trattenere gettito sul territorio. Tra le competenze delegate dall’Autonomia differenziata anche gas ed elettricità. Ma i veti incrociati Nord-Sud possono bloccare l’Italia Un vero caos che farebbe saltare in aria tutto il quadro normativo attuale con il rischio di bloccare investimenti e progetti. E questo è ancora più grave se si considera che siamo in piena crisi energetica. E in barba agli stessi progetti ambiziosi della premier che vorrebbe ritagliare per l’Italia il ruolo di hub dell’energia per ...