“Dal GF Vip all’Isola dei Famosi” Il nuovo naufrago pescato da Alfonso Signorini

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Una notizia importante è stata diffusa in queste ore dal diretto interessato: dal GF Vip è pronto adesso a parteciparedei, che inizierà proprio dopo la fine dell’edizione numero 7 del reality show di. Lui ha vissuto un’esperienza certamente non eccezionale nella casa più spiata d’Italia e ha voglia di rilanciarsi in Honduras. Ilary Blasi sicuramente avrà letto le sue dichiarazioni e chissà se prenderà davvero in considerazione questa sua candidatura personale al programma. L’ex GF Vip 7 vuole parteciparedei2023, come ribadito nella sua intervista a Superguidatv. Già in passato era stato vicinissimo a prendere parte a quell’avventura, ma poi alla fine ci aveva rinunciato: “Dovevo andare nel 2021, poi ho fatto le visite richieste ...