Cremonese-Lecce | prove di riscatto

(Di sabato 4 febbraio 2023)in campo nell’anticipo delle 15 di sabato per provare a riscattare le ultime prestazioniin campo nell’anticipo delle 15 di sabato per provare a riscattare le ultime prestazioni. I grigiorossi cercano la salvezza sull’onda della Coppa Italia, i salentini per uscire dal vortice negativo. Di seguito le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport:(3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Pickel, Valeri; Okereke, Dessers. Allenatore: Ballardini.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cerca di tornare a far punti il Lecce. Questo pomeriggio alle ore 15 delicato scontro salvezza contro la Cremonese: fondamentale vincere per tenere il passo in ottica salvezza. Giallorossi ...Ballardini recupera Pickel che ha scontato un turno di squalifica in campionato. Torna anche Chiriches che completerà il terzetto difensivo con Ferrari e Vasquez. Baroni ritrova Di Francesco che andrà ...