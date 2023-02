Cremonese-Lecce LIVE 0-1 | Baschirotto sblocca il match

(Di sabato 4 febbraio 2023) Allo Zini, ilvalido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Zini,si affrontano nelvalido per la 21° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Di seguito gli episodi arbitrali discussi delle tre sfide in programma con l'analisi della moviola di Calciomercato.com:(h. 15.00) Arbitro: ORSATO Assistenti: LO CICERO - VIVENZI ...Allo Zini, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Zini,si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...

Cremonese-Lecce: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Cremonese-Lecce: segui il LIVE di CalcioLecce Calcio Lecce

Cremonese Lecce: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky Virgilio Sport

Risultato del fine primo tempo di Cremonese-Lecce Tuttocampo

48' - Occasione per Colombo che alza di testa sopra la traversa 45' - Cremonese più intraprendente in avvio di ripresa con un tiro-cross di Vazquez che sfiora il secondo palo.Al termine di un primo tempo abbastanza equilibrato, Cremonese e Lecce pareggiano per 0-0. Il Lecce ha cercato di fare subito la partita, proponendosi in attacco con il tridente Colombo, ...