(Di sabato 4 febbraio 2023) Lain Serie A dellava avanti: solamente due squadre sono riuscite a faredei lombardi Dopo il successo in Coppa Italia di Roma, latorna a non vincere, perdendo anzi lo scontro diretto casalingo per la salvezza contro il Lecce, corsaro allo Zini grazie ai gol di Baschirotto e Strefezza.ladi risultati negativi per i grigiorossi: a questo punto della stagione, solamente l’Ancona 2003/04 e il Verona 2015/16 erano riuscire a fare. Entrambe, a fine anno, sono poi retrocesse in B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lanegativa in Serie A dellava avanti: solamente due squadre sono riuscite a fare peggio dei lombardi Dopo il successo in Coppa Italia di Roma, latorna a non vincere, ...I giallorossi di Marco Baroni, invece, vogliono interrompere ladi due sconfitte ... Calciomercato.it vi offre il match dello 'Zini' trae Lecce in tempo reale. Formazioni UFFICIALI ...

Cremonese, la striscia negativa continua: solo in due hanno fatto peggio Calcio News 24

Cremonese-Lecce 0-2 live FOTO Cinque cambi per la Cremonese, due per il Lecce quotidianodipuglia.it

Cremonese - Lecce 0-0: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

Lecce, vittoria di personalità a Cremona: 2-0, 23 punti e successo pieno dopo un mese. Juventus agganciata in quotidianodipuglia.it

Coppa Italia, oggi Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese, ecco dove vederle Tvblog

95' - Finita. Cremonese-Lecce 0-2 82' - Banda sfiora il 3-0 in ripartenza 75' - Cinque cambi per la Cremonese (Castagnetti, Galdames, Gyan, Tsadiout, Aiwu), due per il Lecce ...La striscia negativa in Serie A della Cremonese va avanti: solamente due squadre sono riuscite a fare peggio dei lombardi Dopo il successo in Coppa Italia di Roma, la Cremonese torna a non vincere, pe ...