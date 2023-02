Cremonese | Ballardini | «Speso tanto in Coppa | sconfitta meritata»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Davide, allenatore della, ha parlato dopo lacasalinga contro il Lecce: le dichiarazioni Davide, allenatore della, ha parlato a Dazn dopo il ko con il Lecce.– «Questa è unache pesa molto, oggi si doveva giocare con più intensità. Non ci siamo riusciti contro una squadra ben messa in campo, ci sarebbe servito un ritmo ben diverso. Rammarico? Si, la gara con la Roma ci ha fatto spendere tante energie e non abbiamo giocato come avremmo voluto. E quando prepari la partita in due giorni va così, oggi il Lecce ha meritato di vincere». SENSAZIONI – «Noi vogliamo far bene, dimostrare che abbiamo delle qualità che ci permettono di competere anche in Serie A, non va bene se ci sgonfiamo dopo lo ...