Credevo fosse insuperabile | Sanremo | il dramma di Gianni Morandi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ormai mancano pochissimi giorni al Festival di2023, all'accensione dei riflettori sul palco dell'Ariston. E al fianco del direttore artistico Amadeus ci sarà, tra gli altri,, in veste di co-conduttore. E così, il miticoalla vigilia della kermesse si concede al settimanale Chi, a cui rilascia una lunga e sentita intervista, dove parla della sua vita, delle difficoltà che ha incontrato e dell'importanza della musica, che per lui è sempre stata una sorta di medicina, un toccasana. "Uno su mille fu la canzone che mi diede una grande spinta durante una crisi che sembrava così grossa da far pensare che", per esempio ammette. Dunque, si parla di Chiara Ferragni, altresì presente a ...