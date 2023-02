Covid | in Campania dati stabili | una nuova vittima

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 283, su 5.713 test analizzati, i nuovi casi diin. Il tasso di positività è al 4,95%, in linea con il dato di ieri (4,31). Il bollettino regionale segnala unanelle ultime 48 ore. Stabile l’occupazione dei posti letto: i ricoverati nelle terapie intensive sono invariati, a quota 13, quelli nelle degenze sono 262 (-1 rispetto al giorno precedente). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Diminuiscono i nuovi positivi e cala la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 283 positivi su 5.713 tamponi esaminati, quattro in meno di ieri ...