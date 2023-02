Cospito verso il trasferimento in ospedale? Il legale | «Alimentazione forzata sarebbe fatto gravissimo»

(Di sabato 4 febbraio 2023) Alfredopotrebbe essere trasferito presto in unsenza comunque lasciare il carcere di Opera. A spiegare le prospettive del detenuto anarchico, in sciopero della fame da oltre 100 giorni contro il regime di 41 bis in cui si trova, è il suo difensore Flavio Rossi Albertini. «È verosimile unintuttavia l’contro la sua volontàun fatto gravissimo e costituirebbe un Tso», ha dichiarato l’avvocato che poche ore fa ha presentato una diffida al ministero della Giustizia, e per conoscenza al Garante dei detenuti, affinché in caso di peggioramento delle condizioni di salute,non venga sottoposto alla nutrizione o a trattamenti forzati. Il penitenziario di Opera è direttamente ...

... in corteo per portare la solidarietà ad Alfredo, e i giornalisti stanno seguendo la protesta fuori dal carcere. Oltre agli insulti, anche un lancio con un bottiglia d'acquale ...... per esprimere solidarietà ad Alfredo. L'ingresso del carcere è blindato da polizia ... presidiato dalle forze dell'ordine, per spostarsiil campo antistante al carcere. L'obiettivo è ...

Cospito verso il ricovero, preoccupazione dei medici: le volontà dell'anarchico al 41-bis in caso di malore Virgilio Notizie

Cospito verso il trasferimento in ospedale Il legale: «Alimentazione ... Open

ANARCHICO COSPITO: VERSO UNA NUOVA STAGIONE DEGLI ... TeleradioNews

Alta tensione per cortei anarchici, scontri a Roma. Cospito in ospedale se rifiuterà l'alimentazione - Manifestazioni degli anarchici davanti al carcere di Opera e a Roma - La diretta - Manifestazioni degli anarchici davanti al carcere di Opera e a Roma - La dirett RaiNews

Cospito: tensione a manifestazione anarchici a Roma, lancio sassi a Opera. FOTO Sky Tg24

Almeno 300 manifestanti si sono riuniti all'esterno della struttura per chiedere la fine del regime di 41 bis per il detenuto in sciopero della fame da oltre 100 giorni: "Lo stanno torturando" Sono st ...Momenti di tensione sia a Roma che a Milano durante i cortei organizzati per protestare contro il 41bis e in solidarietà con Alfredo Cospito. Roma, tensione sulla Prenestina ...