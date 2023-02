Momenti dialla manifestazione indetta dagli anarchici davanti al carcere di Opera, nel Milanese, dove è detenuto al 41bis Alfredo. Alcuni manifestanti hanno lanciato sassi e oggetti contro la ...Il corteo romano degli anarchici scesi in piazza per protestare contro il 41 bis nei confronti di Alfredo, ancora in sciopero della fame , ha registrato attimi ditra i manifestanti ...

Cospito, tensione per i cortei annunciati TGCOM

Alta tensione per cortei anarchici, scontri a Roma. Cospito in ospedale se rifiuterà l'alimentazione - Roma, tre manifestanti fermati. Due i feriti - Roma, tre manifestanti fermati. Due i feriti RaiNews

Cospito, tensione al corteo degli anarchici a Roma: lancio di bottiglie contro la polizia Il Fatto Quotidiano

Cospito, tensione e scontri al corteo a Roma TGCOM

Cospito, cresce la tensione TGCOM

In Via Prenestina danneggiata un'auto, in fiamme una cabina elettrica. Un cassonetto è stato buttato in mezzo alla carreggiata.Scontri al corteo a Roma in solidarietà ad Alfredo Cospito. I manifestanti, arrivati sulla via Prenestina, hanno tentato di costruire delle barricate e hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie vers ...