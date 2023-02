Cospito | scontri alla manifestazione degli anarchici a Roma | lancio di sassi a Opera FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il corteo non autorizzato è partito da piazza Vittorio e si è diretto verso i quartieri a est della Capitale. Ottocento i partecipanti, tra cui gruppi che hanno lanciato bottiglie e fumogeni contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con cariche di alleggerimento. Dal presidio davanti al carcere milanese, dove il detenuto continua lo sciopero della fame, c'è chi si è avvicinatostruttura per lanciare oggetti all'interno. Proteste in solidarietà dell'anarchico anche a Napoli e Bari