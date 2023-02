Cospito | scontri al corteo anarchico a Roma Scontri con la polizia e fermi - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 4 febbraio 2023) Nella capitale, fumogeni contro i blindati delle forze dell'ordine in piazza Vittoria e atti di vandalismo in via Prenestina. Sassi al di là della recinzione fuori dal carcere di ...

Nella capitale, fumogeni contro i blindati delle forze dell'ordine in piazza Vittoria e atti di vandalismo in via Prenestina. Sassi al di là della recinzione fuori dal carcere di ...Su alcune paline dell'Atac e sui muri del quartiere è comparsa più volte la scritta 'Alfredofuori dal 41bis'. Il corteo diretto a Largo Preneste è scortato da un massiccio cordone di forze ...

Alta tensione per cortei anarchici, scontri a Roma. Cospito in ospedale se rifiuterà l'alimentazione - Un centinaio in piazza a Cagliari contro il 41 bis - Un centinaio in piazza a Cagliari contro il 41 bis RaiNews

Cospito, corteo anarchico a Roma e Milano: lancio di bottiglie e sassaiola QUOTIDIANO NAZIONALE

Corteo Cospito, scontri e bottiglie contro la polizia: caos sulla Prenestina Il Tempo

Caso Cospito, Meloni: «Nessun presupposto per dimissioni Delmastro». Scontri a Roma Il Sole 24 ORE

Le reazioni alla lettera di Meloni sul caso Cospito: Difende l ... Fanpage.it

Scontri al corteo a Roma in solidarietà ad Alfredo Cospito. I manifestanti, arrivati sulla via Prenestina, hanno tentato di costruire delle barricate e hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie vers ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.