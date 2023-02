(Di sabato 4 febbraio 2023) Un gruppo di, riuniti per protestareil 41bis e in solidarietà con Alfredo, si è staccato dal presidio organizzatoaldidopo...

... riuniti per protestare contro il 41bis e in solidarietà con Alfredo, si è staccato dal ...recinzione di sicurezza più esterna del penitenziario e hanno lanciato all'interno fumogeni e. ......è staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera in solidarietà ad Alfredo, ...recinzione di sicurezza più esterna del penitenziario e halanciato all'interno fumogeni e. ...

Cospito, sassi dai manifestanti davanti il carcere di Opera. Bottiglie e fumogeni contro gli agenti a Roma ilmessaggero.it

Cospito, anarchici lanciano sassi e fumogeni all’interno del carcere di Opera – Video Il Fatto Quotidiano

Cospito: lancio sassi e fumogeni dai manifestanti a Opera Agenzia ANSA

Cospito, sassi e fumogeni dai manifestanti al carcere di Opera ... ilgazzettino.it

Cospito, i medici: "Ricovero in ospedale se continua a rifiutare gli integratori" | L'avvocato: "Nessun trattamento forzato" TGCOM

Oltre 300 i manifestanti arrivati da tutto il Nord Italia e dalla Svizzera riuniti in presidio fuori dal carcere di Opera, a Milano, dov'è detenuto Alfredo Cospito, da lunedì rinchiuso nel Sai, il ...Manifestazioni anarchiche a Roma e Milano per Alfredo Cospito. Momenti di tensione alla manifestazione indetta dagli anarchici davanti al carcere di Opera, ...