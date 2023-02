L'intervento della premier: 'Clima attorno a noi si sta pericolosamete surriscaldando. Trovo singolare l'indignazione del ...In una lettera inviata al Corriere della sera , infatti, Giorgiaha detto che non sussistono ...tutta la politica a un confronto dai toni più rispettosi per quanto riguarda il caso, ...

Cospito, Meloni: 'Nessun pressupposto per dimissioni Delmastro' Agenzia ANSA

Meloni sul caso Cospito: «Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro. Ora tutti abbassino i toni,... Corriere della Sera

Cospito, Meloni: "Nessun presupposto per dimissioni Delmastro | Invito tutti, a partire da Fdi, ad abbassare i toni" TGCOM

Cospito, Meloni: “Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro e Donzelli Il Fatto Quotidiano

Roma, 4 feb. (askanews) - Sulla vicenda Cospito 'sicuramente i toni si sono alzati troppo, e invito tutti, a partire dagli esponenti di Fratelli ...Sul caso Cospito "non c'è nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro". Lo scrive Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera in merito al sottosegretario FdI alla Giustizia. E chiarisc ...