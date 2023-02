Cospito | Meloni “Abbassare i toni Dimissioni? Non ci sono presupposti”

(Di sabato 4 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La ragione per la quale nonintervenuta finora è che ho tentato di non alimentare una polemica che considero, per tutti, controproducente”, “sicuramente isialzati troppo, e invito tutti, a partire dagli esponenti di Fratelli d'Italia, a riportarli al livello di un confronto franco ma rispettoso”. Così il premier Giorgia, al Corriere della Sera, sul caso. “Non ritengo vi siano in alcun modo iper leche qualcuno ha richiesto – aggiunge il presidente del Consiglio -. Peraltro, le notizie contenute nella documentazione oggetto del contendere, che il ministero della Giustizia ha chiarito non essere oggetto di segreto,state addirittura anticipate da taluni media. Ci ...

: 'Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro. Tutti abbassino i toni, compresa Fratelli d'Italia', proteste a Milano e a Roma Un gruppo di una decina di persone tra i ..." Non c'è nessun presupposto per dimissioni Delmastro". Lo dice la premier Giorgiain una lettera al Corriere della Sera sulla vicenda."Non ritengo vi siano in alcun modo i presupposti per le dimissioni che qualcuno ha richiesto. Peraltro, le notizie contenute nella ...

Cospito, Meloni: 'Nessun pressupposto per dimissioni Delmastro'. Letta: 'Premier indifendibile' Agenzia ANSA

Meloni sul caso Cospito: «Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro. Ora tutti abbassino i toni,... Corriere della Sera

Caso Cospito, Meloni: «Nessun presupposto per dimissioni Delmastro. Toni alti, invito Fdi e altri a ... Il Sole 24 ORE

Cospito, Meloni blinda Delmastro e Donzelli: “Nessun presupposto per dimettersi Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, Meloni difende Delmastro: «Non deve dimettersi. Dal Pd in passato accuse gravi a me». Ma invita i suoi ... Open

Roma, 4 feb. (askanews) - Manifestazione degli anarchici a Roma a piazza Vittorio. Decine al sit-in di solidarietà per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis e in sciopero della fame al carcere di Opera.Un gruppo di manifestanti, riuniti per protestare contro il 41bis e in solidarietà con Alfredo Cospito, si è staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera ...