Cospito | insulti e lancio d’acqua contro i giornalisti E gli anarchici “portano via” attivista di Ultima generazione dall’intervista – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) “Terroristi, assassini, merde”. Tensione a Opera tra il gruppo di manifestanti, in corteo per portare la solidarietà ad Alfredo, e istanno seguendo la protesta fuori dal carcere. Oltre agli, anche uncon un bottigliaverso le telecamere. Undi, presenta al presidio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti ma è stato “convinto” a non parlare con la stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.