Cospito e 41 bis | botta e risposta social tra Calenda e Crosetto

(Di sabato 4 febbraio 2023) -su Twitter tra Guidoe Carlosul tema 41bis e le accuse mosse dagli esponenti di Fratelli d'Italia al Pd per la visita in carcere ad Alfredo. "Bisogna ...

Tutti devono essere garantiti nel diritto alla salute che è sacro, ma l'ergastolo non si tocca, il 41non si tocca e se qualcuno pensa con due bottiglie Molotov di spaventare qualcuno ha ......il caso di Alfredopotrebbero essere altri gruppi che nulla c'entrano con le istanze del movimento. A tratteggiare uno scenario inquietante intorno alle proteste per la detenzione al 41...

Cospito, il 41 bis, i boss mafiosi e il pericolo dell’incompetenza Corriere della Sera

Giusto o no sospendere il 41 bis per Cospito Il sondaggio La7

Meloni, Cospito sparò ancora dopo che ebbe grazia nel 1991 - Cronaca Agenzia ANSA

Il magistrato Ardita: “Cospito rischia di essere il cavallo di troia per far passare… Il Fatto Quotidiano

Alfredo Cospito prosegue lo sciopero della fame che porta avanti da oltre 100 giorni contro il 41bis. Ma oggi emergono alcuni particolari: prima di iniziare il digiuno l’anarchico avrebbe deciso di in ...Confronto tra Guido Crosetto e Carlo Calenda sul tema 41bis e le accuse mosse dagli esponenti di Fratelli d'Italia al Pd per la visita in carcere ad Alfredo Cospito.