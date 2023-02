Cospito | corteo degli anarchici a Roma | “Fuori tutti dal 41 bis”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Mentre Alfredo, dal carcere di Opera, va avanti con lo sciopero della fame in segno di protesta contro il 41-bis, nelle strade italiane continuano le manifestazioniin suo sostegno. Come a, dove nel pomeriggio di oggi, 4 febbraio, è partito unnon autorizzato da piazza Vittorio. Secondo la polizia, i partecipanti sono 800. Tre sono stati fermati e portati in Questura, altri due sono rimasti feriti. "Il carcere uccide" e "Lo Stato tortura" le scritte sugli striscioni esposti. I manifestanti hanno srotolato un grande striscione bianco con scritto "Al fianco di Alfredo, contro 41 bis e ergastolo ostativo", e hanno mostrato altri cartelli come "Il carcere uccide", "Stato assassino" e "Libertà peri rivoluzionari prigionieri". "I signori governanti, ...

- Un gruppo di dimostranti ha lanciato sassi e fumogeni davanti al carcere doveè detenuto al 41 bis e in sciopero della fame contro il carcere duro.a Roma, con qualche tafferuglio con gli agenti che hanno fermato alcuni ...Lanci di bottiglie , atti di vandalismo e manifestanti fermati dalla polizia. Ilromano degli anarchici scesi in piazza per protestare contro il 41 bis nei confronti di Alfredo, ancora in sciopero della fame , ha registrato attimi di tensione tra i manifestanti ...

Una manifestazione non autorizzata per denunciare le condizioni in cui versa l'anarchico Alfredo Cospito è in corso dalle 15 di oggi in piazza Vittorio a Roma. Parallelamente circa 200 persone si sono .../6 Ansa Ieri, un presidio davanti alla Stazione centrale di Milano si è trasformato in un corteo non autorizzato. All'iniziativa, organizzata dalle associazioni anarchiche, hanno… Leggi ...