(Di sabato 4 febbraio 2023) Qualchedisi è radunata aper la manifestazione indetta dagli anarchici per chiedere la revoca del 41 bis per Alfredo, detenuto nel carcere di Opera a Milano. Il concentramento è aVittorio Veneto. 'Al fianco di Alfredo, contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo' recita uno striscione.

Fumogeni contro i blindati della polizia durante il corteo da piazza Vittoria e Porta Maggiore, nella capitale. Sassi al di là della recinzione fuori dal carcere di ...Caso, i manifestanti al corteo di: 'Fuori tutti dal 41 bis' Al coro di ' fuori tutti dal 41 bis ' alcune centinaia di persone sono partite in corteo ada piazza Vittorio, dove ...

Cospito, occupata la facoltà di Lettere alla Sapienza di Roma. Gli studenti: "Clima preoccupante. Solidarietà… Repubblica Roma

Cospito, alla Sapienza manifesti contro lo Stato. La Russa: 'Inaccettabili' Agenzia ANSA

Cospito, studenti occupano la facoltà di Lettere della Sapienza. «Al fianco di Alfredo, contro il 41bis ilmessaggero.it

Cospito, a Roma solo una decina di persone in piazza Liberoquotidiano.it

Un gruppo di manifestanti, dopo essersi staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera (Milano) - in solidarietà al detenuto in sciopero della fame contro il regime del 41 bis, l'anarch ...Un gruppo di manifestanti, dopo essersi staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera (Milano) - in solidarietà al detenuto in sciopero della fame contro il regime del 41 bis, l'anarch ...