Cospito | a Roma scontri con la polizia | due manifestanti feriti | tre fermati Chiusa la Tangenziale est

(Di sabato 4 febbraio 2023) Momenti di tensione sia asia a Milano durante i cortei organizzati per protestare contro il 41bis e in solidarietà con Alfredo. Adopo il lancio di fumogeni e...

Intanto ai manifestanti, circa 800, si sono mossi in corteo percorrendo via Prenestina. ... sono stati esplosi alcuni petardi e sono state fatte alcune scritte per. Il corteo di Milano Un ...AGI - Tensione tra anarchici e forze dell'ordine al corteo, in corso a, per Alfredoe contro il 41bis. Su via Prenestina, all'altezza del civico 54, hanno danneggiato un'auto della vigilanza privata, distrutto una cabina elettrica e danneggiato una fermata ...

Un gruppo di manifestanti, dopo essersi staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera (Milano) - in solidarietà al detenuto in sciopero della fame contro il regime del 41 bis, l'anarch ...