Cospito | a Roma cariche contro la polizia | ferito un manifestante Chiusa la Tangenziale est

(Di sabato 4 febbraio 2023) Momenti di tensione sia ache a Milano durante i cortei organizzati per protestareil 41bis e in solidarietà con Alfredo. Adopo il lancio di fumogeni e...

Registrazione video di "Dichiarazioni di Giuseppe Conte su Governo, casoe Regionali", registrato asabato 4 febbraio 2023 alle 00:00. Sono intervenuti: Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).Registrazione video di "Dichiarazioni di Angelo Bonelli su Governo e caso", registrato asabato 4 febbraio 2023 alle 00:00. Sono intervenuti: Angelo Bonelli (deputato, co - portavoce di Europa Verde, Alleanza Verdi e Sinistra). Questo contenuto è disponibile ...

Cospito, occupata la facoltà di Lettere alla Sapienza di Roma. Gli studenti: "Clima preoccupante. Solidarietà… Repubblica Roma

Cospito, alla Sapienza manifesti contro lo Stato. La Russa: 'Inaccettabili' Agenzia ANSA

Cospito, studenti occupano la facoltà di Lettere della Sapienza. «Al fianco di Alfredo, contro il 41bis ilmessaggero.it

Cospito: gli anarchici entrano nelle scuole romane. E la polizia irrompe nella sede studentesca RomaToday

Un gruppo di manifestanti, dopo essersi staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera (Milano) - in solidarietà al detenuto in sciopero della fame contro il regime del 41 bis, l'anarch ...Un gruppo di manifestanti, dopo essersi staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera (Milano) - in solidarietà al detenuto in sciopero della fame contro il regime del 41 bis, l'anarch ...