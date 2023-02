Cosenza | Zarate | ‘Onorerò la maglia di Marulla Mia mamma è felicissima | ha origini calabresi’ | Altri campionati Italia

Leggi su justcalcio

(Di sabato 4 febbraio 2023) 2023-02-04 00:40:00 Arrivano conferme: Mauro, ex attaccante di Inter, Lazio e Fiorentina, ha scelto ilper ripartire dalla Serie B dopo il suo svincolo dal Platense: queste le sue parole in conferenza stampa: “Una bella. Farò in modo di onorarla per come merita, per quello che Gigi (, ndr) ha rappresentato per questa squadra, la città e la tifoseria. Io chioccia per i più giovani? Lottiamo tutti per un obiettivo: la salvezza. Dobbiamo essere tutti pronti, quando l’allenatore avrà bisogno”. MINUTAGGIO – “Farò quello che vuole il mister, io sono pronto. Mi sono allenato e fino a poco tempo fa ho contribuito alla salvezza del Platense, squadra non preparata a questo obiettivo. Per fortuna è andata bene. Ma qui aè tutta un’altra storia, ...