Cosenza-Ternana | finisce 0-0 la sfida del “San Vito-Marulla”

(Di sabato 4 febbraio 2023)(4-3-1-2) Micai; Rispoli, Rigione (K), Vaisanen, D’Orazio (17? st La Vardera); Brescianini, Voca (32? pt Praszelik), Calò (27? st Agostinelli); Marras; Nasti (27? st Zarate), Finotto (17? st Delic). A disp.: Marson, D’Urso, Meroni, Salihamidzic, Venturi, Martino, Zilli. All.: William Viali(3-4-2-1): Iannarilli; Diakitè, Sørensen, Mantovani; Ghiringhelli (27? st Cassata), Agazzi, Di Tacchio, Corrado (27? st Martella); Coulibaly (27? st Defendi), Partipilo (K, 38? st Falletti); Favilli. A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Donnarumma, Paghera, Bogdan. All.: Aurelio Andreazzoli Arbitro: Lorenzo Maggioni (Lecco) Assistenti: Luigi Rossi (Rovigo), Edoardo Raspollini (Livorno) IV Ufficiale: Giorgio Di Cicco (Lanciano) VAR: Davide Ghersini (Genova); AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore) Ammoniti: Ghiringhelli, Favilli ...

Finisce senza reti la partita tra, mentre dilagano Perugia contro Cittadella (4 - 0) e Cittadella contro Ascoli (3 - 0). In testa continua la marcia del Frosinone: 2 - 0 a Como e ...Per Zarate 20 minuti assolutamente anonimi nel match contro lafinito 0 - 0. Tag: ascoli benevento christian bucchiFABIO CANNAVARO MAURO ZARATE RADJA NAINGGOLAN serie b serie Bkt ...

Un legno per parte e poche emozioni, la squadra umbra ha risentito dell'assenza di Palumbo e non ha saputo pungere. La Ternana, senza Palumbo, non è la stessa cosa. Il forfait per un problema intestin ...