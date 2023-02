Cosa vedere questo weekend? “Gli spiriti dell’isola” e “Decision to Leave” in sala | “Pamela | a Love Story” in streaming

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un’amicizia infranta senza ragione, mentre fuori imperversa la guerra. Una donna sospettata di omicidio diventa oggetto del desiderio… Ovvero i film daal cinema nel: Glidell’isola con Colin Farrell e Brendan Gleeson. E Decision to Leave di Park Chan-wook. Mentre agli appassionati dellosuggeriamo il documentario su Pamela Anderson, Pamela, aStory, visibile su Netflix. #Nel#AlCinema #Ine #InColin Farrell e Brendan Gleeson sono gli straordinari protagonisti de Glidell’isola di Martin McDonagh. Il film – candidato a nove Oscar – è il titolo da non perdere innel. L’altro film ...

I due film più interessanti attualmente in sala e un titolo in streaming da non perdere. Ecco cosa guardare questo fine settimana ...La serie tv ora su Netflix, con il personaggio di Philomena Cunk (Diane Morgan), è un mix perfetto tra cringe e accademia.