Cosa sta succedendo dopo Cospito Crosetto ammutolisce il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il casospacca il Parlamento e pure Twitter. Sui social si è scatenata la polemica tra Guidoe Carlo Calenda. "Bisogna saper accantonare la polemica politica quando è lo Stato (non questo o quel Governo) a essere sotto attacco - scrive il ministro della Difesa -. La minaccia degli anarco-insurrezionalisti, che si stanno saldando con gruppi antagonisti e rimasugli del terrorismo, è alle Istituzioni democratiche". L'ammonimento del fondatore di Fratelli d'Italia viene sì raccolto da Calenda, ma non nel senso della moderazione invocata da: "Infatti Guido - replica il leader di Azione e Terzo Polo -. Ed è per cementare questa unità che Donzelli e Delmastro vanno ripetendo che la sinistra si inchina ai mafiosi. L'unità si ottiene con il rispetto reciproco e l'uso attento e mai strumentale vs minoranze dei ...