Coppa del Mondo Slittino | Voetter-Oberhofer | è ancora favola d’oro in gara

(Di sabato 4 febbraio 2023) Prosegue lo strepitoso cammino di Andreae Marionindeldi. La coppia azzurra trionfa nel doppio femminile di Altenberg, in Germania, grazie ad una meravigliosa rimonta: seconde le tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, terze le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Il successo in terra tedesca permette aeddi consolidare il primo posto nella classifica generale: le altoatesine hanno adesso 85 punti di vantaggio su Egle e Kipp e ben 129 su Degenhardt e Rosenthal, quando mancano quattro gare al termine della stagione. (coni.it)(foto@coni.it)