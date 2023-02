(Di sabato 4 febbraio 2023) Alcuni verdetti sono arrivati dai turni preliminari della, validi per la qualificazionedelle Finali di settembre. Pronostici rispettati nelle sfide di Tashkent (Uzbekistan) e di Oslo (Norvegia) dove USA ehanno staccato il biglietto. Gli americani, dopo aver vinto i primi due singolari ieri, si sono ripetuti anche quest’oggi con il successo nel doppio firmato dcoppia Ram/Krajcek contro gli uzbeki Fayziev/Fomin per 6-2 6-4 e in singolare dove Denis Kudla ha regolato con un duplice 6-5 Amir Milushev. Qualche patema in più l’ha avuto la compagine serba, priva del n.1 del mondo Novak Djokovic. A portare il terzo punto decisivo ci ha pensato il doppio Cacic/Krajinovic a segno per 6-4 3-6 6-3 contro i ...

Grande exploit della Svizzera che riuscita a qualificarsi per le fasi finali della2023 battendo in rimonta per 3 - 2 la pi quotata (testa di serie n. 4) Germania. A risultare determinante stato il successo di Stan Wawrinka su Daniel Altmaier per 6 - 3 5 - 7 6 - 4, con ...A staccare il pass per la fase a gironi della2023 sono Stati Uniti, Serbia, Svezia, Francia e Svizzera . Gli americani ringraziano il doppio formato da Austin Kraijcek e Rajeev Ram , che hanno sconfitto in due set 6 - 2 6 - 4 Sergey ...

Coppa Davis: Gojo è sempre lui, batte Thiem e porta la Croazia sul 2-0 Ubitennis

Coppa Davis 2023, USA e Serbia approdano alla fase a gironi. Francia salva, Germania agli spareggi OA Sport

Zverev spara sulla "formula Davis": "I soldi non possono comprare la storia" La Gazzetta dello Sport

Davis Cup 2023: I risultati completi della prima giornata delle Qualificazioni alle Finals e dei Gruppi 1 e 2 (LIVE) LiveTennis.it

Alcuni verdetti sono arrivati dai turni preliminari della Coppa Davis 2023, validi per la qualificazione alla fase a gironi delle Finali di settembre. Pronostici rispettati nelle sfide di Tashkent ...In svantaggio 2-1 dopo la sconfitta nel doppio, i rossocrociati ribaltano la sfida con la Germania grazie ai successi di Hüsler e Wawrinka ...