Coppa Davis 2023 | Svizzera | Francia | Usa | Svezia e Serbia passano il turno

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) A staccare il pass per la fase a gironi dellasono Stati Uniti,. Gli americani ringraziano il doppio formato da Austin Kraijcek e Rajeev Ram, che hanno sconfitto in due set 6-2 6-4 Sergey Fomin e Sanjar Fayziev, rispettivamente numero 413 e 189 in doppio. Lastende 3-0 la Norvegia con la vittoria in tre set 6-4 3-6 6-3 di Nikola Cacic e Filip Krajinovic su Viktor Durasovic e Herman Hoyeraal. L’Ungheria ha sfiorato il colpaccio con la: la bella prova del doppio Marozsan/Valkusz che ha sorpreso una coppia sulla carta molto solida come quella formata dal veterano Nicolas Mahut e da Arthur Rinderknech. Il capitano dei bleus Grosjean ha sostituito a quel punto Bonzi con ...