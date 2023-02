“Contratti da 750 euro al mese? Ora basta” | lo sfogo dell’ingegnera Ornela Casassa

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 4 febbraio 2023) Trovare un lavoro stabile è ormai diventato sempre più difficile, soprattutto per un giovane che ha da poco concluso il suo percorso di studi. Tanti ragazzi sono così costretti ad accontentarsi del precariato e ad accettare paghe che non permettono certamente di rendersi indipendenti dalla famiglia di origine. Una situazione come questa è ormai sempre più diffusa nel nostro Paese, ma c’è chi ritiene sia importante rifiutare queste proposte per spingere gli imprenditori a cambiare strategia. Questo è il pensiero, protagonista di unosocial che in breve tempo è diventato virale. La giovane ha voluto dire apertamente la sua idea attraverso un video social condiviso da Selena Candia, consigliera regionale in Liguria con la lista Sansa. Vi ...