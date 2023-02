Commenta per primo Milan Skriniar sarà in campo neldi domani. L'ha annunciato l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, il quale instampa ha spiegato però che lo slovacco non avrà la fascia da capitano.Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, instampa alla vigilia delcontro il Milan. "Abbiamo delle gerarchie, non sarà più il capitano ma ne abbiamo parlato con serenità ...

Inzaghi in conferenza: "Derby partita sentitissima, Skriniar ci sarà" - LIVE Calcio in Pillole

Inter-Milan, Inzaghi in conferenza stampa per il derby La Gazzetta dello Sport

Verso Inter-Milan, la conferenza stampa di Inzaghi LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, Pioli alle 13.45 parlerà in conferenza stampa in vista del derby Sportitalia

Conferenza derby Inter-Milan, le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS Pianeta Milan

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di Milanello. A breve mister Stefano Pioli interverrà in conferenza per rispondere alle domande dei giornalisti ...Inzaghi: "Mi aspetto un Milan con grande voglia" Nonostante il 3-0 a Riad con cui l'Inter ha portato alla Pinetina la Supercoppa, Inzaghi invita a non abbassare la guardia, né a sottovalutare ...