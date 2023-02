(Di sabato 4 febbraio 2023) La FIPGC Comparto Scuole, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito e l’IPSEOA “Federico di Svevia” di Termoli (CB) organizza Il SecondodiIstituti, perche si terrà a Termoli (CB) il 17,18,19 maggio 2023 presso l’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” in Termoli (CB). L'articolo .

...su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del deldi oggi sabato 4 febbraio 2023 . Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella...Domenica 12 febbraio alle 16.30 ci sarà la premiazione deldi poesia "Premio San Valentino" con Maurizio Vandelli ospite d'accezione per l'iniziativa "Parole d'amore ed emozioni ...

Concorso nazionale di Pasticceria – Ragazzi Speciali degli Alberghieri d’Italia: scadenza 30 aprile Orizzonte Scuola

Concorso Nazionale di Pasticceria, il bando Tag24

Concorso nazionale per le scuole CinemAmbiente Junior 2023 ... USR Sicilia

"Divinamente Donna", gli studenti della scuola "G. Mezzanotte" vincitori del concorso nazionale [FOTO] ChietiToday

MELFI: CALANDRELLI VINCE CONCORSO NAZIONALE Cronache TV

Ogni sezione ed ogni categoria prevedono il primo premio assoluto, che consiste in una borsa di studio in denaro oltre alla targa ed alla medaglia ricordo ...Ricorre tra poco, il 7 febbraio, il Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete promossa dalla Commissione Europea e celebrata, da ben vent’anni, in contemporanea in oltre 100 na ...