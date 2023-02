Comune di Sabaudia | Concorso per 2 Istruttori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 2, in categoria C1. Viene prevista assunzione a tempo pieno ed indeterminato. Si presenta un’ottima opportunità lavorativa per, prendersi cura dell’aspetto urbanistico di una zona incantevole del Centro Italia. Stiamo parlando diche cerca Professionisti per la conservazione ed ampliamento del Patrimonio Comunale. Sei un Geometra o Ingegnere oppure possiedi un titolo di studio idoneo, non tardare ad inviare la Candidatura per partecipare a questo Bando. Ci sono delle prove d’esame da sostenere ma sicuramente alla tua portata. Non mancare all’appuntamento, i Posti disponibili sono 2. La scadenza per la presentazione della Domanda é ...