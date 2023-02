Comune di Amatrice | Concorso per 1 Contabile Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ildiha indetto una Pubblica Selezione per 1 Istruttore Direttivo, in categoria D, da assegnare alla gestione dell’emergenza sisma. La Risorsa idonea verrà assunta con contratto a tempo determinato. Adserve un, bisogna ricostruire e gestire in modo adeguato le risorse economiche. Il Candidato giusto é un Professionista esperto abituato a trattare con i grandi numeri, persona capace ed onesta che ha dimestichezza con la normativa statale dei fondi messi a disposizione. Non teme il confronto con le istituzioni perché ha un’ottima capacità comunicativa. Se ti ritrovi in questo Profilo invia la Domanda entro il 5 marzo 2023, é fondamentale aver conseguito un titolo di studio accademico in ...