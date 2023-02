Como-Frosinone | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ilnon vuole fermarsi e dopo le 4 vittorie nelle ultime 4 uscite va a caccia dei 3 punti anche contro ilper mettere altra legna in cantina e dare sempre meno speranza agli inseguitori. Anche i lombardi, tornati al successo proprio lo scorso sabato, hanno però l’intenzione di cercare il colpaccio per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona playout e non perdere ulteriore terreno da quella playout. Il fischio d’inizio a, valevole per la 23esima giornata diB, è in programma alle ore 16:15 di questo pomeriggio allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il momento delle due squadre Dopo la sconfitta arrivata 5 partite fa a Genova, ilha dimostrato grande carattere infilando 4 vittorie nelle successive 4 giornate e ristabilendo le distanze con ...