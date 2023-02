Como - Frosinone | gara sospesa | un tifoso accusa un malore sugli spalti

Momenti di apprensione e scene impensabili al Sinigaglia di, dove nel corso del match di Serie B che vedeva i padroni di casa ospitare ilcapolista, un tifoso è entrato in campo per avvisare di un malore accusato sugli spalti da un supporter. Il ...- Momenti di apprensione allo stadio Sinigaglia didove si è giocata la sfida tra i padroni di casa e la capolistavalevole per la 23esima giornata del campionato di Serie B : la gara è stata infatti sospesa per alcuni minuti a causa di ...

Malore per un tifoso, Como-Frosinone interrotta per 25’ La Gazzetta dello Sport

Tifoso si sente male al Sinigaglia, partita sospesa. Soccorsi in curva La Provincia di Como

Como-Frosinone, sarebbero due i tifosi soccorsi: uno ha avuto un malore, l'altro è caduto TUTTO mercato WEB

Como-Frosinone, gara sospesa per 25': un tifoso accusa un malore sugli spalti Corriere dello Sport

Malore per un tifoso, gioco interrotto in Como-Frosinone GianlucaDiMarzio.com

Sono attimi di grande preoccupazione allo stadio Comunale di Como, dove si sta giocando il match di Serie B fra i padroni di casa e il Frosinone. Il gioco infatti è stato interrotto dopo il 60' per un ...Continua la marcia del Frosinone che supera in trasferta il Como, nell'unica partita giocata alle 16.15, centrando la quinta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato. Il match è stato sospe ...