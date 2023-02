Come evitare la trappola dell’intelligenza artificiale con l’algoretica | “Chiedersi come agiscono le nuove tecnologie un fatto di democrazia e di dignità umana”

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’arrivo di strumenti di creazione testualeChatGPT (e non solo) ha mostrato al grande pubblico cosa è possibile fare con l’intelligenzae ha aperto interrogativi circa l’impatto sull’occupazione creativa. Nel 2020, la Pontificia Accademia per la Vita ha organizzato una riflessione etica sull’uso dell’IA coinvolgendo esperti e grandi aziende techIbm e Microsoft. Oggi questa riflessione si estende a rappresentanti di ebraismo e islam e rilancia la richiesta di trasparenza enell’uso e nell’utilizzo della tecnologia. Ce ne parla padre Paolo Benanti, francescano, e professore di etica della tecnologia alla Pontificia Università Gregoriana e direttore scientifico della Fondazione RenAIssance, emanazione della Pontificia Accademia presieduta da monsignor ...

Il concetto di pangenoma è stato introdotto nell'ambito della genetica al fine dil'uso di un singolo individuoriferimento per gli studi di un'intera popolazione, che spesso porta a una ...... comunicare in modo tempestivo,giudizi errati e gestire le divergenze di fronte a ... Le due parti, si legge nella nota, hanno discusso sugestire la situazione inaspettata in 'modo freddo ...

Infarto, come prevenire Sintomi, cibi da evitare nella dieta e lavori più a rischio. I consigli del cardiolog ilmessaggero.it

Neftlix è ancora indecisa su come evitare la condivisione delle password Il Post

Come evitare di farsi truffare: i consigli agli anziani della Polizia il Resto del Carlino

Come posso evitare un pignoramento La Legge per Tutti

Assegno unico, come evitare il taglio del contributo Finanza.com

Incontro al circolo Acli di Montecanepino con i cittadini da parte di Luconi e Paciaroni: continua l’iniziativa provinciale ...