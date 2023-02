Combinata nordica | Lamparter vince a Obertsdorf e allunga in Coppa del Mondo! Kostner chiude 20°

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) Johannesla prima gundersen dicentrando la quinta vittoria stagionale. L’austriaco aveva già ipotecato il successo nella frazione di salto, atterrando più lontano di tutti e costruendosi un vantaggio importante su tutti gli avversari più pericolosi. Sul podio con lui un ottimo Jens Luraas Oftebro che rimonta dalla settima piazza fino a strappare una seconda posizione a Franz Josef Rehrl, battuto sostanzialmente in volata e relegato al terzo posto. Nella parte iniziale Rehrl era anche riuscito ad avvicinarsi al connazionale, per poi cedere nel finale. Quarta piazza per il tedesco Julian Schmid, che puntava al podio ma si è dovuto arrendere alla rimonta furiosa di Oftebro.la top5 l’estone Kristjan Ilves che si è difeso bene sugli sci stretti. Solo 20° al ...