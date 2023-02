Combinata nordica | è festa azzurra ai Mondiali juniores! Sieff e Bortolas trionfano nelle Gundersen

(Di sabato 4 febbraio 2023) Quella di ieri è stata sicuramente una giornata gloriosa per laitaliana. AiJuniores che si stanno disputando a Whistler (Canada), gli azzurri Annikae Iacopohanno infatti vintoindividualie hanno dunque conquistato le medaglie più importanti. La prima a trionfare è stata una magnifica Annika. Dopo il successo della scorsa stagione, la diciannovenne trentina poliziotta si è ripetuta abbastanza facilmente anche nellacanadese disputata sul trampolino HS104. L’, seconda in seguito al salto, ha preso il largo dopo 5 km di fondo e ha concluso la prova davanti alla tedesca Nathalie Ambruster, seconda (e dunque argento) a 16”, e ...

... sede della settima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di2022 - 2023. L'austriaco, reduce dal trionfo nel Triple di Seefeld, si candida dunque al ruolo di favorito ...Nella provincia di Trento, in Val di Fiemme , si disputeranno anche le gare mozzafiato di salto con gli sci e della sempre affascinante. Questi eventi si svolgeranno al Predazzo Ski ...

Nella bufera di Whistler, il trentino completa la doppietta d'oro della nazionale, dopo il bis di Annika Sieff, trionfando davanti al tedesco Sommerfeldt. E stasera c'è ...